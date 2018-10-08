Почти две трети россиян сочли неоправданным расстрел Белого дома в 1993 году

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство (90%) россиян знают о расстреле Белого дома в 1993 году, и почти две трети из них считают, что применение военной силы для достижения контроля над ситуацией было неоправданным, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам социологического исследования, 35% респондентов хорошо знают о событиях 1993 года, а 55% "что-то слышали".

По мнению 63% респондентов, знающих о расстреле Белого дома, использование военной силы было неоправданно. Правомерным применение силы считают более четверти (26%) опрошенных.

Более трети (34%) россиян, знакомых с ситуацией, полагают, что события были вызваны расколом внутри правящей элиты и желанием сохранить власть любой ценой, а каждый пятый (21%) связывает расстрел Белого дома с расхождением взглядов президента и парламента по вопросам реформ и развития экономики. По мнению 16% респондентов, основная причина конфликта - борьба между сторонниками демократических ценностей и теми, кто стремился сохранить "остатки советской системы".

Почти каждый четвертый (24%) респондент, вспоминая о событиях 1993 года, сообщил, что его симпатии были на стороне президента Бориса Ельцина, а симпатизировавших вице-президенту РФ Александру Руцкому и спикеру ВС Руслану Хасбулатову оказалось вдвое меньше (12%). Практически треть (32%) опрошенных не успели определиться со своими симпатиями.

"На арену взрослой жизни выходят новые поколения и вносят свою лепту в формирование новой исторической мифологии, которая через определенное время станет доминирующей. Сегодняшняя молодежь считает, что причины кризиса власти 1993 года были, скорее, ценностными и идеологическими, а не личностными, как принято судить среди современников тех событий", - комментирует результаты опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

"Возможно, такие представления формирует система образования. Но такие выводы молодые люди могли сделать и самостоятельно, на основе сформировавшихся у них установок. Возможно, те же самые установки повлияли на рост доли тех, кто склонен оправдывать использование военной силы", - сказал Львов.

Инициативный опрос был проведен 3 октября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.