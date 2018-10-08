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Почти две трети россиян сочли неоправданным расстрел Белого дома в 1993 году

По данным ВЦИОМ, респонденты чаще объясняют события расколом внутри правящей элиты и стремлением сохранить власть

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство (90%) россиян знают о расстреле Белого дома в 1993 году, и почти две трети из них считают, что применение военной силы для достижения контроля над ситуацией было неоправданным, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам социологического исследования, 35% респондентов хорошо знают о событиях 1993 года, а 55% "что-то слышали".

По мнению 63% респондентов, знающих о расстреле Белого дома, использование военной силы было неоправданно. Правомерным применение силы считают более четверти (26%) опрошенных.

Более трети (34%) россиян, знакомых с ситуацией, полагают, что события были вызваны расколом внутри правящей элиты и желанием сохранить власть любой ценой, а каждый пятый (21%) связывает расстрел Белого дома с расхождением взглядов президента и парламента по вопросам реформ и развития экономики. По мнению 16% респондентов, основная причина конфликта - борьба между сторонниками демократических ценностей и теми, кто стремился сохранить "остатки советской системы".

Почти каждый четвертый (24%) респондент, вспоминая о событиях 1993 года, сообщил, что его симпатии были на стороне президента Бориса Ельцина, а симпатизировавших вице-президенту РФ Александру Руцкому и спикеру ВС Руслану Хасбулатову оказалось вдвое меньше (12%). Практически треть (32%) опрошенных не успели определиться со своими симпатиями.

"На арену взрослой жизни выходят новые поколения и вносят свою лепту в формирование новой исторической мифологии, которая через определенное время станет доминирующей. Сегодняшняя молодежь считает, что причины кризиса власти 1993 года были, скорее, ценностными и идеологическими, а не личностными, как принято судить среди современников тех событий", - комментирует результаты опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

"Возможно, такие представления формирует система образования. Но такие выводы молодые люди могли сделать и самостоятельно, на основе сформировавшихся у них установок. Возможно, те же самые установки повлияли на рост доли тех, кто склонен оправдывать использование военной силы", - сказал Львов.

Инициативный опрос был проведен 3 октября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

События 1993 года

21 сентября 1993 года первый президент РФ Борис Ельцин издал указ № 1400 "О поэтапной конституционной реформе", по которому Съезд народных депутатов и Верховный Совет РФ должны были прекратить свою деятельность. После этого страна вступила в острейший политический кризис, закончившийся вооруженным противостоянием сторонников президента РФ и Верховного Совета.

В Москве было объявлено чрезвычайное положение, и 4 октября Съезд народных депутатов и Верховный Совет были разогнаны введёнными в центр Москвы войсками с применением оружия и бронетехники. Войска подвергли Дом Советов обстрелу из танковых орудий и штурмовали здание. Во время событий 3-5 октября в Москве у Белого дома и ТЦ "Останкино" погибли, по официальным данным, около 150, пострадали более 300 человек.

Вице-президент РФ Александр Руцкой, спикер Верховного совета Руслан Хасбулатов и их сторонники были арестованы по делу об организации массовых беспорядков. В феврале 1994 года их уголовное преследование было прекращено в соответствии с актом политической амнистии, принятым Госдумой. В сентябре 1995 года Генпрокуратура России вынесла постановление о прекращении следствия по событиям 3-4 октября 1993 года.

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