Ливанова освободили от должности спецпредставителя президента по развитию торговли с Украиной

Ранее в колонии строго режима несколько десятков осужденных устроили драку, возбуждено уголовное дело Подробнее

Более 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонии

По модификации самолета предполагается, что катастрофа произошла не позже 1949 года Подробнее

По данным "Ъ", соответствующее письмо направлено в правительство РФ Подробнее

Региональные операторы выступили против отмены платы за входящие звонки в национальном роуминге

Ранее в Гааге заявили, что четверо россиян пытались получить доступ к информации о гибели малайзийского "Боинга", а также к базе данных ОЗХО Подробнее

7 октября 01:38

В России вступают в силу новые правила регистрации автомобилей

Теперь плашки с номерами могут хранить почти год Подробнее

6 октября 20:00

Ингушский депутат объявил о голосовании по договору о границе с Чечней

Пока не ясно, будет ли парламент Ингушетии повторно рассматривать договор о границе Подробнее

6 октября 13:48

Евкуров заявил о давлении на депутатов перед голосованием по вопросу границы с Чечней

Как отметил глава Ингушетии, его оказывали на них ближайшие родственники Подробнее

6 октября 12:09

Акция протеста в Ингушетии получит легитимный характер

Власти также договорились с религиозными и общественными деятелями республики, что сила к протестующим против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней применяться не будет Подробнее

6 октября 09:55

Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток

По словам врио губернатора, город достоин этого, в частности, потому, что в нем проходят форумы, приезжают главы государств Подробнее

5 октября 21:28

СК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"