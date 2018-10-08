Ливанова освободили от должности спецпредставителя президента по развитию торговли с Украиной

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Дмитрия Ливанова от должности специального представителя главы государства по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.
Указ от 5 октября вступил в силу со дня его подписания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ливанов был назначен спецпредставителем главы государства по развитию торгово-экономических отношений с Украиной в августе 2016 года. До этого он занимал должность министра образования и науки РФ.