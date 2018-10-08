Кудрин предупредил об экономическом отставании РФ из-за низких трат на образование и науку

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает недостаточными меры поддержки образования и науки, в том числе заложенные в проекте бюджета на 2019-2021 годы, он полагает, что из-за этого Россия отстанет в своем экономическом развитии.

"Тех мер, которые предложены в университетском образовании и в науке, недостаточно, чтобы стать инновационной, продвинутой экономикой и достичь тех темпов производительности труда, которые мы хотим заложить. И вот через 10 лет, сейчас не сделав это, мы будем кусать локти, что мы вышли, выбились из стран технологической мировой революции", - заявил Кудрин на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2019-2021 годы в Совете Федерации в понедельник.

"Повторяю, сегодняшние шаги недостаточны в сфере образования, как и соответствующие расходы (в этой сфере - ИФ)", - добавил председатель Счетной палаты.

При этом, отметил он, "изменения должны происходить не просто за счет увеличения расходов, но за счет эффективности и структурных мер внутри этих сфер, в том числе внутри базовых расходов".

А.Кудрин пояснил, что, несмотря на дополнительные расходы на образование, не принимаются меры поддержки по целому ряду направлений, в частности, например, по поддержке неуспешных учеников.

"У нас в стране по международным исследованиям 25% так называемых "функционально безграмотных", то есть 25% людей выпадают из активной работы и в будущем они не будут столь успешны", - сказал глава СП.

При том, по его словам, в инновационных экономиках этим детям уделяется больше внимания, и они становятся успешными.