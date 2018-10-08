Учащиеся профучилища разгромили сквер в иркутском Тайшете

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Полиция задержала несовершеннолетних вандалов, которые повредили сквер на главной площади города Тайшет Иркутской области. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в понедельник в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Инцидент произошел в ночь на 5 октября. Неизвестные в сквере вырвали из бетонных оснований три кованые скамейки и 13 урн. Они оставили записку "Нам так было удобно".

"В отдел полиции доставлены пятеро молодых людей в возрасте 16 и 17 лет. Все они - учащиеся местного профессионального училища", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, родители подростков привлечены к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию.

"Родителям также придется компенсировать ущерб от действий вандалов, который в настоящее время подсчитывает городская администрация", - отметил собеседник.

Полицейские смогли установить личности хулиганов по записям с камер наружного видеонаблюдения и показаниям очевидцев.