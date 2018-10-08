Суд оправдал кинопродюсера Людмилу Вебер по делу о покушении на бизнес-партнера

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы вынес оправдательный приговор кинопродюсеру Людмиле Вебер по делу о покушении на убийство своего партнера по бизнесу - генерального директора кинокомпании Major Film Дениса Филюкова. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд приговорил: на основании вердикта присяжных оправдать Вебер по предъявленному обвинению за непричастностью к совершению преступления", - огласила решение судья Ирина Вырышева.

Остальных трех фигурантов дела - Алексея и Сергея Калинкиных, а также Валерия Кальниченко, которых ранее присяжные признали виновными, суд приговорил каждого к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима.

28 сентября коллегия присяжных заседателей признала Вебер не виновной в организации покушения на убийство Филюкова. Остальных трех подсудимых присяжные признали виновными.

Следствие обвиняло Вебер, что в декабре 2015 года на почве длительных финансовых разногласий, сформировавшихся при ведении совместного бизнеса, она решила организовать убийство Филюкова.

Исполнить "заказ" должны были Алексей и Сергей Калинкины и Кальниченко, которые признали свою вину еще во время следствия.