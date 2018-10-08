Виновник взрыва газа в Белгородской области получил 2,5 года колонии-поселения

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Мужчина, взорвавший газ в квартире при попытке покончить с собой в Белгородской области, приговорен к лишению свободы сроком на 2,5 года в колонии-поселении за умышленное уничтожение чужого имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ), сообщает пресс-служба Белгородского райсуда Белгородской области.

Суд установил, что 29 марта Носков - житель поселка Северный - пытался покончить с собой. "Когда помещение квартиры наполнилось газом, мужчина при помощи зажигалки прикурил сигарету, в результате чего произошел взрыв. Виновник происшествия был госпитализирован в больницу, 12 жителей дома эвакуированы, жертв нет", - говорится в сообщении.

Собственникам квартир причинен материальный ущерб на сумму более 1,7 млн рублей.

Как сообщалось, взрыв бытового газа в однокомнатной квартире трехэтажного дома в поселке Северный произошел 29 марта около 01:00 по московскому времени. Прибывшие пожарные установили, что взрывом повреждены три квартиры на третьем этаже. Возгорания в результате взрыва не последовало.