Мемориал в честь погибших британских солдат сломали в Мурманске во время демонтажа

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Мурманске во время демонтажа для дальнейшего переноса была сломана стела, установленная в начале XX века на месте первого кладбища британских военных.

Как сообщили "Интерфаксу" участники краеведческого проекта "Мурманск: что есть и что будет", для демонтажа был привлечен кран, и в момент подъема верхняя часть кенотафа была оторвана. Инцидент возмутил жителей Мурманска, по мнению краеведов, произошедшее - надругательство.

Вместе с тем, в ответственном за демонтаж муниципальном учреждении "Мурманские парки и скверы" сообщили, что стелу планировалось перевезти на реставрацию по частям из-за ее высоты, достигающей почти 5 метров.

"Мы демонтировали верхнюю часть (стелы), чтобы войти в габариты при перевозке (...) для последующей перевозки в мастерскую, реставрации и установки на мемориальном кладбище", - рассказал "Интерфаксу" замдиректора учреждения по благоустройству и эксплуатации парков и скверов Евгений Лазарев.

При этом собеседник агентства затруднился назвать точные сроки реставрации старейшего мемориала Мурманска. "В самые ближайшие (сроки - ИФ)", - сказал он.

Как видно на фотографиях, размещенных на странице группы "Мурманск: что есть и что будет" в социальной сети, часть памятника демонтирована не ровно.

Как сообщалось, ранее авторы мурманского краеведческого проекта разместили петицию и начали сбор подписей против переноса кенотафа из центра города на улицу Рогозерскую, где в настоящее время находится английское мемориальное кладбище. Краеведы высказывали опасения, что в ином случае на опустевшей и имеющей историческое значение площадке в будущем будет построен коммерческий объект.

История происхождения и назначения стелы на улице Буркова ранее была неизвестна, и существовало несколько версий. Однако в августе текущего года газета "Вечерний Мурманск" смогла установить точную историю происхождения стелы. Согласно полученным из Комиссии Британского Содружества по воинским захоронениям сведениям, кенотаф на трехступенчатом постаменте возвели рядом с могилами британцев, погибших в 1918-1919 годах. Как минимум, в 1925 году стела уже была установлена, что подтверждается письмом офицера похоронной службы Комиссии по сохранению могил погибших на войне за Британскую империю в России. В 1930 останки британцев были перенесены на новое место, кенотаф также планировалось перенести, но по неизвестным причинам он остался на прежнем месте.

Таким образом, кенотаф почти ровесник Мурманска, образованного в 1916 году и ставшего последним из новых городов в Российской империи (до 1917 года назывался Романов-на-Мурмане).

Ранее старейшим мемориалом Мурманска считался памятник жертвам интервенции, установленный в 1927 году.