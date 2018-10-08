Виновник "пьяного" ДТП, в котором погибли двое подростков, получил 7 лет колонии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Суд в Воронеже вынес обвинительный приговор Роману Звонову, сбившему насмерть двух подростков, ехавших на мотоцикле, сообщает областная прокуратура.

Подсудимому назначено наказание в виде 6 лет и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством на 3 года.

Суд также взыскал с осужденного в качестве возмещения морального вреда в пользу родственников погибших детей 4 млн рублей, говорится в пресс-релизе.

Установлено, что в августе 2015 года Звонов, находясь за рулем в нетрезвом виде, нарушил правила дорожного движения и столнулся с мотоциклом, на котором ехали 16-летние подростки. В результате ДТП оба несовершеннолетних погибли.

Кроме этого, в апреле 2017 года Звонов вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при том, что ранее уже был подвергнут административному наказанию за отказ в прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.