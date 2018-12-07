В России Конфликт в Керченском проливе

Украинские консулы посетили четырех арестованных моряков в "Лефортово"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Украинские консулы смогли посетить трех раненых моряков, а также четверых, содержащихся в "Лефортово", сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Вчера консул посетил трех раненых моряков в "Матросской тишине". Сегодня посетил четырех моряков в "Лефортово". Держатся ребята мужественно", - сказал Кирилич в комментарии агентству "Интерфакс" в пятницу.

Он отметил, что определены даты посещения моряков в "Лефортово". "10-го числа (консулы) посетят шесть человек, 11-го - шесть человек и 12-го - пять человек", - отметил официальный представитель департамента МИД.

Инцидент в Керченском проливе

Задержание кораблей ВМС Украины в Азовском море

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело о незаконном пересечение государственной границы.

24 украинца, находившихся на судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Моряки этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

В Киеве считают арестованных в России украинских моряков военнопленными, которые суду не подлежат.

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Теги: Украина, Лефортово
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