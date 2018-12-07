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"ИрАэро" приостановила перевозку туристов на Хайнань из-за долгов туроператора

Есть обновление от 08:46

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ИрАэро" с 7 декабря приостановила выполнение программы перелетов на китайский Хайнань из-за задолженности туроператора "Жемчужная река", на острове находятся около 1500 российских туристов, сообщает в пятницу пресс-служба перевозчика.

В связи с образовавшейся задолженностью за фактически выполненные авиарейсы в Хайкоу и Санью, принимая во внимание систематические нарушения графика платежей и погашения задолженности туроператором "Жемчужная река", учитывая отсутствие оплаты за предстоящие авиарейсы и непокрытие депозита, с 20:00 по московскому времени 7 декабря приостанавливаем программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку туристов "Жемчужной реки" по всем ранее согласованным маршрутам, в том числе Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва до полного погашения задолженности", - говорится сообщении.

В "ИрАэро" сообщили, что до закрытия банка 7 декабря ожидали поступления платежа "Жемчужной реки" согласно графику, но он так и не поступил.

"Иногородние пассажиры авиарейса Челябинск - Хайкоу за 7 декабря до 12:00 8 декабря размещены авиакомпанией в гостинице в Челябинске. Пассажиры, ожидающие вылета из Хайкоу в Челябинск, будут перевезены нами 8 декабря. По нашим предварительным оценкам, в Хайкоу сейчас находится около 1500 туристов "Жемчужной реки", - сообщает пресс-служба.

Авиакомпания готова продолжить выполнение полетов "лишь после полного погашения задолженности туроператором ООО "Тревел Дизайнерс", работающим под брендом "Жемчужная река".

"Тем кто сейчас находится в Хайкоу и Санья, тем, кто должен или планирует в скором времени возвращаться домой, рекомендуем взаимодействовать непосредственно с горячей линией ассоциации "Турпомощь" по телефону +7 (499) 678-1203", - говорится в сообщении перевозчика.

Авиакомпания также сообщает, что уведомила Ростуризм, Минтранс и Росавиацию о сложившейся ситуации и скорейшей необходимости принятия соответствующих мер.

"Жемчужная река" представлена в едином федеральном реестре туроператоров двумя юрлицами - "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес Тревел". Финансовая ответственность обеих компаний застрахована в СК "Орбита" на 10 млн рублей у каждой. Оба договора страхования действительны до мая 2019 года.

Ростуризм в четверг сообщил о большом количестве жалоб от туристов на деятельность туроператора "Жемчужная река". По данным ведомства, жалобы вызваны отменами полетных программ "Жемчужной реки", многочисленными задержками и переносами рейсов из различных регионов России на остров Хайнань (КНР) и обратно, с отменой приобретенных у юрлиц данного туроператора туров и задержками возврата уплаченных за них туристами денежных средств. В тот же день на пресс-конференции коммерческий директор "Жемчужной реки" Евгений Косинков сообщил, что компании удалось найти инвестора, и все проблемы с задержками рейсов будут решены.

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Теги: ИрАэро, Хайнань

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