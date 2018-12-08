Заключенные в Якутской колонии прекратили голодовку

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Заключенные исправительной колонии №1 Якутска, объявившие голодовку из-за плохих условий содержания, прекратили ее, сообщает пресс-служба УФСИН Якутии.

"Осужденные исправительной колонии №1 подали заявление о приеме пищи и отказались от своих незаконных требований. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстановка в учреждении стабильная.

Ранее председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Марина Семенова сообщила агентству "Интерфакс", что восемь заключенных отказались от еды, четверо из них зашили себе рты в знак протеста. Они требовали улучшить условия содержания и теплую одежду. В Якутске температура воздуха держится на отметке ниже 30 градусов мороза.

Для проверки исправительную колонию №1 посетили представители прокуратуры, Уполномоченный по правам человека и члены Общественной наблюдательной комиссии региона.

В свою очередь УФСИН Якутии опроверг заявление объявивших голодовку заключенных о тяжелых условиях пребывания. Температура воздуха в помещениях составляет 18-22 градуса, все осужденные обеспечены одеждой и постельными принадлежностями в полном объеме и в соответствии с климатическими условиями.

Материалы по ситуации направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.