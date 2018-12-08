Спасатели эвакуировали 12 туристов, застрявших на канатной дороге в Домбае

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Операцию по эвакуации группы туристов, застрявших на канатной дороге в горах близ курортного поселка Домбай, провели спасатели Карачаево-Черкесии.

"Сообщение о том, что на канатной дороге застряли люди, поступило дежурному в 15:05 по Москве. Как выяснилось, по технической причине остановилась пятая очередь канатной дороги (около 3 тыс. метров над уровнем моря - ИФ). В результате, во время движения на канатке застряли 12 человек", - сообщила "Интерфаксу" сотрудница ГУ МЧС Росси по КЧР Бэла Черкесова.

По ее словам, операцию по эвакуации туристов провели спасатели МЧС России по КЧР совместно с Домбайским аварийно-спасательным формированием, которые с помощью альпинистского снаряжения спустили людей с канатной очереди.

К 16:00 эвакуация была завершена. "Состояние всех туристов нормальное. Медицинская помощь никому не потребовалась", - добавила собеседница агентства.