В ВМФ заявили, что получат корабельные беспилотники к 2020 году

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Россия до 2020 года получит на вооружение корабельные беспилотные летательные аппараты, сообщил начальник морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин.

"На первом этапе (до 2020 г.) осуществляется активная модернизация существующего парка воздушных судов. Речь также идет о замене воздушных судов специальной авиации на новые образцы, включение в боевой состав подразделений корабельной истребительной авиации (МиГ-29к/куб), штурмовых и транспортно-десантных вертолетов корабельного базирования (Ка-52к), корабельных беспилотных летательных аппаратов", - сказал И.Кожин в интервью газете "Красная Звезда".

Он отметил, что всего до 2020 года планируется поставка в подразделения морской авиации ВМФ более сотни летательных аппаратов.

Параметры и название новых корабельных БЛА Кожин не привёл