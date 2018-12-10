В Минздраве рассказали о планах запустить регистр пациентов с онкозаболеваниями

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в РФ появится регистр пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".

Как отмечает газета "программа позволит создать систему отслеживания каждого пациента с онкодиагнозом, которой будут управлять власти региона и национальные медицинские исследовательские центры". В результате появится возможность увидеть, получает ли пациент помощь, сколько занимает лечение, как проходит реабилитация.

Как рассказали "Ъ" в Минздраве, работа над реестром только началась, сроки исполнения и стоимость проекта пока не определены. В газете уточнили, что исполнителем, скорее всего, станет дочернаяя структура "Ростеха" Национальный центр информатизации.

Онкозаболевания, по данным "Коммерсанта", - важная часть нацпроекта в сфере здравоохранения из-за роста их доли в структуре причин смертности россиян: за последние несколько лет показатель заболеваемости на 100 тыс. населения вырос на 20,4%.