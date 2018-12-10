Взрыв газового баллона при пожаре на свалке привёл к ожогам у двух человек

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате взрыва газового баллона во время пожара на свалке в Новосибирске в воскресенье, сообщил начальник Главного управления МЧС России по региону Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

По его словам, на одной из свалок произошел пожар на площади 15 кв. м, до прибытия пожарной произошел взрыв газового баллона.

"Рядом под мусором находилось еще пять газовых баллонов по 50 литров каждый, травмировано два человека - выходцы из стран СНГ ", - сказал он.

У одного пострадавшего ожоги на 20% поверхности тела, он находится в тяжелом состоянии, у второго - на 5%, сказал Орлов.