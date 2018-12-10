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МЧС в преддверии Нового года ужесточит контроль за продажей пиротехники

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Евгений Зиничев в преддверии Нового года заявил о необходимости усилить контроль за продажей и использованием пиротехники.

"Впереди новогодние праздники. Традиционно в этот период растет использование пиротехники. В этих условиях необходимо провести проверки в местах продажи пиротехники и гирлянд", - сказал министр.

Также спасатели будут рассказывать гражданам, как безопасно использовать пиротехнику в праздники. "Должно быть активизировано информирование о мерах пожарной безопасности при использовании пиротехники как в общественных местах, так и в домашних условиях", - сказал Зиничев.

Кроме того, в преддверии Нового года МЧС уделит особое внимание противопожарному состоянию популярных площадок празднования Нового года, особенно тем, где проводятся детские утренники.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, спасатели проверят более 55 тыс. объектов с массовым пребыванием детей.

"Такие проверки уже начались. К административной ответственности уже привлечено свыше 609 юридических и 1,5 тыс. должностных лиц. Оперативно устранено 5,5 тыс. нарушений обязательных требований", - сказали в пресс-службе.

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Теги: МЧС

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