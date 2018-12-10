Следствие попросило продлить арест генералу Дрыманову до середины марта

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста еще на три месяца бывшему начальнику столичного главка Следственного комитета России генерал-майору Александру Дрыманову, обвиняемому в коррупции.

"В суд поступило ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Дрыманова на три месяца, а всего до восьми месяцев, то есть 16 марта 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова в понедельник.

По ее словам, рассмотрение материалов назначено на вторник, 11 декабря, в 16:30.

Как ожидается, заседание пройдет в закрытом от слушателей режиме, поскольку часть материалов уголовного дела в отношении Дрыманова засекречена.

Дрыманов был задержан и арестован в середине июля по обвинению в двух эпизодах взяточничества - крупного и особо крупного (п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным источников "Интерфакса", следствие считает, что генерал получил $200 тысяч за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Кроме того, заключивший сделку с правосудием бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров, арестованный в 2016 году по делу о получении взятки должностными лицами СКР за облегчение уголовного преследования Кочуйкова, рассказал следователям ФСБ, что в 2016 году передал начальнику 9 850 евро за содействие назначению на должность и общее покровительство по службе.

Дрыманов заявлял, что вину не признает, и что он "готов к процессуальному сражению".