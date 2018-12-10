Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Назначение состоялось в конце минувшей недели", - уточнил он.

До этого времени с момента кончины прежнего начальника ГРУ генерал-полковника Игоря Коробова Костюков временно исполнял должность начальника главка военной разведки. Коробов скончался 21 ноября.

Костюков находится под американскими санкциями.

По данным газеты "Коммерсант", Костюков родился 21 февраля 1961 года в Амурской области. Получил военно-морское образование. Позднее окончил Военно-дипломатическую академию. В качестве одного из руководителей военной разведки принимал непосредственное участие в руководстве операцией в Сирии.

По информации "Коммерсанта", в 2017 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Костюкову было присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия - медали "Золотая Звезда". Также награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Почета, Александра Невского, Мужества, "За военные заслуги", медалью "За отвагу".