Бывший врио начальника УФМС на Алтае пойдет под суд за взятку иконой

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Бывший врио начальника УФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай обвиняется в получении взяток, в том числе - иконой, на общую сумму 1,2 млн рублей. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, с декабря 2014 по декабрь 2016 года обвиняемый получил лично взятку в виде денег и иконы на общую сумму 1 млн 193 тыс. 300 рублей от директора филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис", который оказывал физическим и юридическим лицам информационные и консультационные услуги в сфере миграции.

Деньги предназначались для врио начальника УФСМ за то, что он давал указания своим подчиненным предлагать заказчикам в сфере миграционных услуг обращаться за их предоставлением только в филиал и общества, подконтрольные директору филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис". Также он велел сотрудникам оказывать практическую помощь и проводить обучение работников унитарного предприятия и не отказывать получателям государственных услуг в приеме у них документов, ранее оформленных за плату сотрудниками паспортно-визового сервиса.

Это преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. В мае 2018 года директор филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" за мошенничество был приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Кроме того, с него взыскана сумма в размере 1,7 млн рублей. Дело в отношении бывшего врио начальника УФМС направлено в суд.