Генерал таможни Галикеев получил условный срок за попытку присвоить служебную квартиру

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывшего начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Назипа Галикеева и бывшего первого заместителя начальника управления Юрия Лямкина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник.

"Суд назначил Н.Галикееву наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Галикеев оправдан по пункту б части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). Ю.Лямкину суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Лямкин оправдан по части 5 статьи 33-части 4 статьи 159 УК РФ (соучастие в мошенничестве)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Подсудимые вину не признали.

"Калининским районным судом по иску СЗТУ к Н.Галикееву и его сыну принято решение о применении недействительности сделок с квартирой. Своими умышленными действиями фигуранты причинили ущерб РФ в размере 17,75 млн рублей", - отмечает суд.

Как было установлено, генерал-лейтенант таможенной службы Галикеев в октябре 2010 года приобрел на бюджетные средства, выделенные для покупки служебного жилья, квартиру площадью более 115 кв метров в доме 14 на улице Комсомола в Петербурге. Стоимость квартиры суд оценил в 17,75 млн рублей. Галикеев исключил недвижимость из специализированного жилищного фонда, продолжая в ней проживать.

В 2012 году он сообщил о своих намерениях незаконно приватизировать государственную квартиру в пользу сына первому заместителю начальника СЗТУ Юрию Лямкину, который расписался на необходимых для этого документах.

В свою очередь, сын Галикеева, чтобы скрыть незаконность совершенных сделок, позже оформил сделку по продаже квартиры за 900 тыс. рублей, а потом сам приобрел жилье за 920 тыс. рублей.

Назип Галикев начал службу в таможенных органах с должности старшего инспектора Уфимской таможни в сентябре 1991 года и к 2010 году возглавил СЗТУ. 12 апреля 2013 года он покинул пост руководителя управления. 15 апреля 2013 года Галикеев возглавил представительство Федеральной таможенной службы в Белоруссии. В 2017 году он был отправлен в отставку.

По данным сайта СЗТУ, первый замначальника управления по таможенному контролю управления генерал-майор таможенной службы Лямкин был назначен на свой пост в 2009 году. В период судебного следствия он числился действующим сотрудником СЗТУ. В настоящее время Лямкин не значится в списках сотрудников на сайте управления.