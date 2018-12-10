Пожар повышенной сложности возник на Ленинградском электромеханическом заводе

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание на территории Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) на Петергофском шоссе, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Информация о пожаре поступила в 14:35, прибывшие на место спасатели установили, что в четырехэтажном административно-производственном здании произошло возгорание на втором этаже.

В 14:40 пожару был присвоен повышенный, второй номер сложности. Площадь пожара устанавливается. На месте работают 20 единиц техники и 80 пожарных. Сведений о погибших и пострадавших не поступало, говорится в сообщении.

ЛЭМЗ выпускает однофазные и трехфазные электронные счетчики для квартир, домов и других объектов городской, коммерческой и загородной недвижимости. Ежемесячный объем выпуска электросчетчиков составляет около десяти тысяч штук.