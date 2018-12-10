Актеры и общественные деятели подключились к акции по сбору средств в благотворительные фонды РФ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Благотворительная акция "Рубль в день" стартовала в России, ее цель - вдвое увеличить количество людей, делающих регулярные пожертвования в различные фонды.

В ходе акции каждый желающий может оформить небольшое (от 30 до 300 рублей), но регулярное пожертвование в пользу одной из 133 проверенных благотворительных организаций, сообщили "Интерфаксу" организаторы акции - благотворительный фонд "Нужна помощь".

По их словам, акцию уже поддержали известные артисты, журналисты, спортсмены и общественные деятели, среди которых актер Константин Хабенский, телеведущий Владимир Познер, актер Данила Козловский, актриса Ирина Горбачева и другие.

Как отметил соучредитель благотворительного фонда "Нужна помощь" Митя Алешковский, "большинство россиян не поддерживают благотворительные фонды в их борьбе с социальными проблемами регулярно".

"А именно регулярная поддержка позволяет благотворительным организациям системно и эффективно решать социальные проблемы, планировать свою деятельность, привлекать на работу специалистов, покупать лекарства и все необходимое для подопечных и знать, что завтра те не останутся без помощи", - пояснил он.

По данным фонда, проведенное в августе 2018 года исследование показало, что 90% россиян за последние 12 месяцев хотя бы один раз отозвались на просьбу о помощи (включая подачу милостыни и пожертвования напрямую конкретным людям), но при этом только 3% оформили регулярное пожертвование в пользу какой-либо благотворительной организации.

В фонде отметили, что в 2019 году планируют вдвое увеличить число россиян, ежемесячно поддерживающих благотворительные фонды.