Российские рыбокомбинаты попросили о частичной отмене продуктового эмбарго

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Рыбоперерабатывающие предприятия предложили снять запрет на поставки рыбы из некоторых стран, действующий в РФ с августа 2014 года в рамках контрсанкций.

По мнению Рыбного союза, это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить предприятия сырьем для переработки.

Представители отрасли заявляют, что импортозамещения на отечественном рынке рыбного сырья так и не произошло. Больше двух третей рыбы, выловленной в России, по-прежнему отправляется на экспорт в непереработанном виде, а некоторые виды сырья - икру мойвы и трески, филе сельди, - вообще невозможно заменить российским аналогом.

Для решения проблемы Рыбный союз предлагает допустить на отечественный рынок иностранных поставщиков рыбного сырья, чтобы создать конкурентную среду. Это позволит увеличить и производство, и экспорт переработанной конкурентоспособной продукции.

Пока же, считают в Рыбном союзе, экспортные планы Росрыболовства во многом ориентированы на увеличение экспорта непереработанного рыбного сырья. Теоретически это может привести к снижению потребления рыбы с нынешних около 11 кг до 3 кг на человека в год.

При этом данные союза по потреблению рыбы расходятся со статистикой, которую дает Росстат (21 кг на человека в год).

"Наши расчеты основаны не на данных об опросе домашних хозяйств, а на статистике вылова рыбы, ее экспорта и импорта, - заявил "Интерфаксу" исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. - Они показывают, что на внутреннем рынке остается 1,8 млн тонн рыбы потрошеной, без головы. Именно в таком виде разделки Минздрав берет рыбу для определения нормы потребления. Получается около 11 кг на человека в год".