Volkswagen отзовет в РФ больше трех тысяч машин из-за проблем с "незамерзайкой"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает в РФ 3,148 тыс. автомобилей Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid.

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018 году, с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Причиной отзыва транспортных средств является выявленная неисправность заправочной установки, в результате чего была произведена заправка охлаждающей жидкости с несоответствующей концентрацией. В редких случаях это может привести к замерзанию охлаждающей жидкости при отрицательной температуре в зимнее время", - отмечает Росстандарт.

Уполномоченные представители ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На автомобилях будет проверена и, при необходимости, заменена охлаждающая жидкость. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Автомобили Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid выпускаются на заводе "Фольксваген Груп Рус" в Калуге.