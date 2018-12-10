Суд вернул сотруднице штаба Навального исковое заявление к "ВКонтакте"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга вернул сотруднице штаба оппозиционера Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой ранее зарегистрированное исковое заявление к соцсети "ВКонтакте".

Как сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города, в начале ноября иск Чанышевой был оставлен без движения в связи с нарушением требования статей 131 и 132 ГПК РФ (касаются формы, содержания иска и прилагаемых документов). Позже измененное исковое заявление поступило в суд, однако не все указанные судом недостатки были устранены.

В связи с этим исковое заявление к ООО "ВКонтакте" о возмещении морального вреда в размере 100 000 рублей за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам возвращено заявительнице, отмечают в пресс-службе.

Как сообщал в конце октября "Интерфаксу" правовой аналитик международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов, речь идет о запросе от 18 января, направленном замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Башкирии во "ВКонтакте" по электронной почте, в котором требовал раскрыть информацию об Чанышевой и других администраторах страницы "Команда Навального.Уфа". В частности, личные данные, регистрацию IP-адреса, дату создания страницы. 30 января социальная сеть отправила все необходимые сведения, попросив прислать оригинал запроса обычной почтой.