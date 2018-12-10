Рязанский губернатор вошел в Высший совет "Единой России"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Николай Любимов возглавил делегацию Рязанской области на XVIII Съезде партии "Единая Россия", сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

Решением депутатов съезда Любимов был избран в Высший совет партии. Депутат Госдумы РФ от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров вошел в президиум Генерального совета "Единой России", секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин сохранил членство в Генсовете.

На съезде Любимов представил опыт Рязанской области в части повышения динамики экономического развития, отметив высокие темпы роста инвестиций. По его словам, в 2017 году они составили 22,1%, объем инвестиций превысил 63 млрд рублей. Сейчас в регионе реализуется 230 инвестиционных проектов на сумму более 260 млрд рублей.

"Наша область в прошлом году заняла первое место по темпам роста инвестиций в основной капитал, то есть инвестиционный темпорост у нас был самым высоким среди 18 регионов ЦФО", - отметил губернатор.

Глава региона также заявил о необходимости партийного контроля за реализацией нацпроектов.

"Эти программы предусматривают повышение качества жизни людей, и обязательно должны быть выполнены в срок", - подчеркнул Любимов.