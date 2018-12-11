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Бесшумные субмарины проекта "Лада" появятся у берегов Камчатки

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Бригада самых бесшумных российских подводных лодок проекта 677 "Лада" пополнит Тихоокеанский флот, сообщает во вторник газета "Известия".

"Задача новейших субмарин - прикрывать стратегические ракетоносцы и места их базирования. Новую бригаду развернут на Камчатке", - пишет газета со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным "Известий", всего планируется постройка 12 подводных лодок типа "Лада" - часть из них будет нести службу на Северном флоте, остальные отправятся на постоянное базирование к берегам Камчатки.

"Лады" могут много недель находиться под водой благодаря анаэробной силовой установке. Эти лодки считаются наименее шумными. Они малозаметны для средств радиолокационного обнаружения, могут обнаруживать цели на увеличенной дистанции благодаря сверхчувствительной гидроакустической системе "Лира" и способны очень быстро поражать значительное количество целей. На флоте эти лодки называют подводными истребителями. Кроме того, лодки 677-го проекта могут при необходимости выполнять и другие задачи, пишут "Известия".

Накануне глава "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков сообщил агентству "Интерфакс-АВН", что предприятие рассчитывает на продолжение строительства серии дизель-электрических подводных лодок проекта 677.

"Строительство лодок этого проекта предусмотрено государственной программой вооружения. Планируем еще построить две-четыре лодки", - сказал Бузаков.

Субмарины проекта 677 ("Лада") разработаны Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Они предназначены для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов противника, нанесения ударов по наземным объектам, защиты морского побережья и морских коммуникаций, ведения разведки.

Водоизмещение подлодок составляет 1,8 тыс. тонн. Они способны развивать скорость до 21 узла, погружаться на глубину до 350 м. Экипаж корабля составляет 36 человек. Подлодки проекта 677отличаются низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации. Основным их вооружением являются крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и/или "Оникс" - до 10 единиц.

Головная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году и с момента передачи флоту в 2010 году находится в опытной эксплуатации. Серийные субмарины "Кронштадт" и "Великие Луки" были заложены в 2005 и 2006 году соответственно. Их строительство приостанавливалось, и было возобновлено в 2013 году.

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Теги: Камчатка, Минобороны РФ
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