Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Компания Google оштрафована Роскомнадзором на 500 тысяч рублей за отказ фильтровать запрещенный контент, заявил глава ведомства Александр Жаров.

"Мы ответ от компании Google получили, они считают, что законодательство РФ они соблюдают - так написано в письме. Поскольку мы следим за их выдачей поисковой и поскольку сайты из единого реестра запрещенной информации в этой выдаче присутствуют, для нас это неопровержимое доказательство того, что соответствующая фильтрация не осуществляется. В связи с чем сегодня дело завершилось, и компания была оштрафована на 500 тысяч рублей", - сказал Жаров журналистам во вторник.

Он добавил, что Роскомнадзор продолжит напоминать Google о необходимости соблюдать законодательство РФ, а в случае нового отказа продолжит возбуждать административные дела в отношении компании. Жаров отметил, что при решении о штрафе ведомство будет исходить "из вилки между 500 и 700 тысячами рублей".

25 октября в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что регулятор зафиксировал неисполнение компанией Google направленного ей требования о подключении к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных сайтов (Единый реестр запрещенной информации). За неисполнение этих требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей, отметили в ведомстве.

26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи, отмечалось, что рассмотрение протокола о правонарушении по существу состоится в декабре.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин говорил, что подключение Google к реестру запрещенных в РФ сайтов не является непреложным требованием, так как главной целью является именно фильтрация поисковой выдачи. По его словам, регулятор может снять претензии к Google, если компания найдет для этого другие технические возможности.

Как пояснил "Интерфаксу" пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, регулятор в соответствии с законодательством может самостоятельно рассмотреть дело и принять по нему решение, "не нагружая суд". По его словам, при возбуждении административного производства присутствовал представляющий Google юрист, и объяснения компании отражены в протоколе.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к ФГИС, вступил в силу 26 сентября. Как сообщили ранее "Интерфаксу" в Роскомадзоре, тогда же регулятор направил требования о подключении к ФГИС Google, LLC, "Яндексу", "Спутнику" и Mail.ru. К концу октября все операторы этих поисковых систем, кроме Google, подключились к ФГИС.