Садовые товарищества обяжут завести счета в банках

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Садовым товариществам (СНТ) придется открыть счета в банках и собирать взносы именно через них, а не наличными на руки бухгалтеру. Как напоминает "Коммерсантъ", закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества…" (217-ФЗ) вступит в силу уже с 2019 года.

Предполагается, что безналичный расчет закроет риски злоупотреблений руководства СНТ. Однако возникает другая проблема - в отсутствие ограничений средства садоводов, а это 200-300 млрд руб. в год, могут попасть в малонадежные банки. В случае отзыва лицензии у таких игроков шансов вернуть деньги очень мало.

Как следует из документа, передача наличных денег на руки председателю или бухгалтеру товарищества будет запрещена. Банки будут осуществлять расчетное обслуживание СНТ, а также обеспечивать безналичную форму расчетов с контрагентами.

"Коммерсантъ" приводит слова председателя Союза садоводов России Олега Валенчука, который заявил, что сейчас зачастую председатели товариществ допускают нарушения при пользовании наличными.

"Безналичная форма позволит сократить их",— считает он.

По его мнению, основными требованиями к банку должны быть широкое региональное покрытие, надежность, выгодные тарифы. Это должен быть банк с госучастием, что гарантирует его устойчивость, поскольку СНТ традиционно собирает деньги в начале дачного сезона и тратит их не в моменте, а как минимум в течение шести месяцев, считает он. Однако в самом законе никаких ограничений относительно банков, в которых могут размещать средства, нет.

Издание констатирует, что основная борьба за деньги садоводов, видимо, развернется между Сбербанком и Почта-банком, имеющими наибольшее региональное проникновение. Сбербанк имеет более 14 тыс. точек облуживания, Почта-банк — более 16 тыс. точек.

Интересуется данным направлением и Тинькофф-банк, который не имеет отделений для клиентов, его представители сами выезжают к ним.

В Почта-банке "Коммерсанту" подтвердили заинтересованность в работе с садоводами. В Сбербанке отказались от комментариев, однако в ноябре банк подписал соглашение о сотрудничестве с Союзом дачников Подмосковья. В Тинькофф-банке сообщили, что изучают возможности для создания максимально удобных условий для садовых товариществ.