Двое полицейских погибли в ДТП с броневиком инкассаторов в Карачаево-Черкесии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Полицейская машина и броневик инкассаторов столкнулись на дороге "Черкесск - Домбай" в Карачаево-Черкесии. Двое полицейских погибли на месте, сообщает СУ СКР по КЧР.

Авария произошла на 49-м километре дороги в районе села Коста Хетагурова.

"Водитель служебной автомашины марки Ford Focus, сотрудник МО МВД России "Карачаевский", с двумя пассажирами - сотрудниками МВД, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с бронированной автомашиной Ford Transit, принадлежащей филиалу одного из банков, в которой находились водитель-инкассатор и инкассатор", - говорится в сообщении.

В результате ДТП два сотрудника полиции скончались на месте. Еще один полицейский и инкассатор с различными травмами доставлены в реанимационное отделение Карачаевской ЦГРБ.

Состояние госпитализированных удовлетворительное, отмечено в сообщении.

Выясняются все обстоятельства случившегося, опрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.