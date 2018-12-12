Lifan отзовет в РФ 1,9 тыс. автомобилей Myway из-за проблем с предохранителем генератора

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Российское подразделение китайского автопроизводителя Lifan ООО "Лифан Моторс Рус" отзывает в РФ 1902 автомобиля Lifan Myway.

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2018 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Во время эксплуатации при определенных условиях окружающей среды и состояния аккумуляторной батареи возможно повреждение силового предохранителя генератора по причине его температурного разрушения. В случае выхода из строя предохранителя работоспособность бортовой электрической сети сохранится, все электронные и электрические системы будут работать в штатном режиме, однако будет отсутствовать ток зарядки аккумуляторной батареи, что приведет к ее разрядке", - отмечает Росстандарт.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "Лифан Моторс Рус" проинформируют владельцев отзываемых Lifan Myway о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив его VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На отзываемых автомобилях будет заменен силовой предохранитель генератора на предохранитель нового образца. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Lifan в РФ в ноябре упали на 37,1%, до 1,1 тыс. шт., в январе-ноябре снижение составило 7,2%, до 13,777 тыс. автомобилей.