В РФ отзовут 7,1 тыс. Audi из-за проблем с насосом охлаждающей жидкости

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen AG ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает в РФ 7,095 тыс. автомобилей Audi моделей A4, А5, А6, Q5.

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили указанных моделей, реализованные с 2012 по 2017 год, с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"На автомобилях Audi с двигателями 2,0 TFSI, выпущенных в определенный период, возможно проникновение влаги в электронные компоненты. Это может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие, не исключены локальные оплавления", - указывают в ведомстве.

Уполномоченные представители проинформируют владельцев отзываемых Audi A4, А5, А6, Q5 о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

"Обращаем внимание, что в приложении содержится общий перечень VIN-кодов автомобилей Audi A4, А5, А6, Q5, в котором также представлены транспортные средства из отзывной кампании в конце октября 2018 года", - подчеркивает Росстандарт.

На отзываемых автомобилях будет заменен дополнительный насос охлаждающей жидкости, а также будет выполнено обновление ПО блока управления двигателя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.