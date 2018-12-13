"Ъ" сообщил об уходе Чурикова с поста прокурора Москвы

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Владимир Чуриков покинет пост прокурора Москвы до начала новогодних праздников сразу после выхода из отпуска, сообщает в четверг газета "Коммерсант".

Как отмечает "Ъ", временно исполняющим обязанности назначат его первого заместителя Олега Монакова, который до назначения на должность зампрокурора в марте 2017 года работал в надзорных органах Подмосковья. "Коммерсант" уточняет, что имя нового прокурора Москвы станет известно лишь в конце января-начале февраля.

Владимир Чуриков работает в органах прокуратуры с 1983 года. До назначения в 2015 году указом президента на должность прокурора Москвы возглавлял прокуратуру Волгоградской области.