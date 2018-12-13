Энергоснабжение Крыма восстановлено после циклона

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Бригады электриков в четверг утром закончили аварийно-восстановительные работы в Крыму, где накануне было нарушено энергоснабжение 38 тысяч человек из-за непогоды, которую принес на полуостров южный циклон, сообщает Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения оставались бытовые потребители пятнадцати районов республики (около 37 900 человек). 13 декабря, в 6:48 по Москве, аварийно-восстановительные работы завершены", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сильный дождь со снегом, обледенение и штормовой ветер стали причиной множества повреждений линий электропередачи в Крыму.

Последствия непогоды ликвидировали более 550 человек и 170 единиц спецтехники.

Региональное управление МЧС распространяло экстренное предупреждение на 11-12 декабря.