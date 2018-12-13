Главные новости
СпортАвстрийская полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопингаВ миреБританские депутаты-консерваторы выразили доверие МэйСпортФутболисты ЦСКА крупно победили "Реал", но вылетели из еврокубков
В России

Энергоснабжение Крыма восстановлено после циклона

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Бригады электриков в четверг утром закончили аварийно-восстановительные работы в Крыму, где накануне было нарушено энергоснабжение 38 тысяч человек из-за непогоды, которую принес на полуостров южный циклон, сообщает Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения оставались бытовые потребители пятнадцати районов республики (около 37 900 человек). 13 декабря, в 6:48 по Москве, аварийно-восстановительные работы завершены", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сильный дождь со снегом, обледенение и штормовой ветер стали причиной множества повреждений линий электропередачи в Крыму.

Последствия непогоды ликвидировали более 550 человек и 170 единиц спецтехники.

Региональное управление МЧС распространяло экстренное предупреждение на 11-12 декабря.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Крым
В России
В ГИБДД закупили планшеты, способные определить личность по фотографииВ ГИБДД закупили планшеты, способные определить личность по фотографии
Окончательно с форматом электронных водительских документов в ведомстве определятся в 2019 годуПодробнее
 Путин заявил, что Конституция РФ не закостенелый, а развивающийся организмПутин заявил, что Конституция РФ не закостенелый, а развивающийся организм
Президент напомнил, что основной документ страны позволяет России проводить независимую внешнюю политикуПодробнее
 В СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернетеВ СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернете
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предлагает наказывать штрафом или административным арестом за материалы, выражающие неуважение к обществу или властиПодробнее
 В Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новостиВ Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новости
Максимальный возможный штраф за распространение такой информации - 1 млн рублейПодробнее
В Кремле не согласились с версией Порошенко о произошедшем в Керченском проливеВ Кремле не согласились с версией Порошенко о произошедшем в Керченском проливе
Украинский президент в интервью американскому телевидению заявил, что 25 ноября у границ России был "акт агрессии и война"Подробнее
 Роскомнадзор пригрозил заблокировать GoogleРоскомнадзор пригрозил заблокировать Google
Регулятор напоминает, что компания отказывается фильтровать запрещенный контентПодробнее
 Садовые товарищества обяжут завести счета в банкахСадовые товарищества обяжут завести счета в банках
Как отмечает "Коммерсантъ", главными кандидатами на обслуживание СНТ являются Почта-банк и Сбербанк, а также Тинькофф-банкПодробнее
 Пробы с обшивки "Союза МС-09" передадут следствиюПробы с обшивки "Союза МС-09" передадут следствию
Образцы попадут на землю 20 декабряПодробнее
 Путин не исключил, что закон о митингах может быть скорректированПутин не исключил, что закон о митингах может быть скорректирован
Президент ответил на инициативу главы СПЧ, который указал на необходимость изменений в свете недавнего ареста Льва ПономареваПодробнее
 ВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне самолетаВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне самолета
"Победа" настаивала на том, что неограниченное количество букетов, портфелей и сумок представляет опасность во время полетаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 декабря6 фото
12 декабря
Фотохроника 12 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 11 декабря6 фото
11 декабря
Фотохроника 11 декабря
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортАвстрийская полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопингаВ миреБританские депутаты-консерваторы выразили доверие МэйСпортФутболисты ЦСКА крупно победили "Реал", но вылетели из еврокубковВ РоссииВ ГИБДД закупили планшеты, способные определить личность по фотографииВ миреПентагон предостерег Турцию от наступления на позиции курдского ополчения в СирииВ миреБоксер Усик намерен защищать Киево-Печерскую лавру в случае попытки ее захвата

Четыре человека погибли в результате катастрофы скоростного поезда в Анкаре

Более 40 получили ранения Подробнее

Минимальная пенсия в Москве в 2019 году останется на уровне 17,5 тыс. рублей

Brent поднялась до $60,44 за баррель на фоне осторожных прогнозов

Истребитель ВВС США потерпел крушение у побережья Гавайев

Энергоснабжение Крыма восстановлено после циклона

Американские эксперты усомнились в демонтаже ядерного полигона КНДР

Первый самолет с туристами прибыл из Китая в Уфу с задержкой на два дня

Скоростной поезд врезался в путепровод в Анкаре

Что случилось этой ночью: 13 декабря, четверг

Разгорелся новый антидопинговый скандал, консерваторы выразили доверие Мэй, определились все участники 1/8 Лиги чемпионов Подробнее

Полиция изъяла в Красноярске более 32 тысяч литров контрафактного алкоголя

Более 100 тысяч жителей Чечни остались без света

В ГИБДД закупили планшеты, способные определить личность по фотографии

В ГИБДД закупили планшеты, способные определить личность по фотографииОкончательно с форматом электронных водительских документов в ведомстве определятся в 2019 году Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');