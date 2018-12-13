Два человека погибли при столкновении УАЗа с грузовиком на Ямале

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Грузовик и УАЗ столкнулись в четверг утром вблизи Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ), погибли два человека, еще двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

После столкновения внедорожник загорелся. "В результате возгорания после ДТП автомобиль УАЗ поврежден по всей площади, погибли два человека, двух человек госпитализировали", - говорится в сообщении.

Причина ДТП устанавливается.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС агентству "Интерфакс" уточнили, что все погибшие и пострадавшие находились в УАЗе.