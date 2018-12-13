Больница Благовещенска пройдет проверку после сообщений о перевязках скотчем

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Амурской области и региональный Минздрав проведут проверку по информации СМИ о пациентке одной из больниц Благовещенска, которой зафиксировали послеоперационную повязку скотчем, сообщили агентству "Интерфакс" в надзорном ведомстве.

"Распоряжение о проверке опубликовано. Она начнется в ближайшее время с привлечением специалистов Министерства здравоохранения. Если будут выявлены факты нарушения законодательства, будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказал представитель прокуратуры.

Ранее в городских СМИ появилась информация, что 10 декабря одной из пациенток Благовещенской городской больницы после операции повязку на ране зафиксировали скотчем. Врачи объяснили это тем, что в хирургическом отделении закончился лейкопластырь.

В Минздраве агентству уточнили, что, по данным на 10 декабря, пластыря непосредственно в хирургическом отделении действительно не было. Но он был в достаточном количестве в других отделениях. "Почему пластырь не был перераспределен так, чтобы хватило пациентам отделения, будем разбираться", - отметил представитель регионального Минздрава.

О начале проверки заявило и СУ СКР по Амурской области. "Следственным отделом по городу Благовещенск СУ СК по Амурской области организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.