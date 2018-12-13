Посетитель бара в Оренбурге отсудил у владельца 50 тысяч рублей за ожог фирменным пивом

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Оренбургский областной суд постановил взыскать с владельца бара в Оренбурге компенсацию морального вреда клиенту, который получил химический ожог пищевода после употребления пива.

На сайте суда сообщается в четверг, что пострадавшему назначено 50 тыс. рублей, также владелец заведения возместит ему утраченный заработок, расходы на лечение, штраф и судебные расходы.

Установлено, что в ноябре 2017 года мужчина заказал в баре кружку фирменного сорта пива и после употребления получил ожог гортани и органов пищеварительной системы. Пострадавший был госпитализирован.

Суд установил, что после очистки, которую проводили в оборудовании для разлива пива, осталась специальная жидкость, именно она и попала в бокал посетителю.

В результате мужчина проходил сложное лечение, теперь он вынужден придерживаться определенных ограничений при приеме пищи и употреблении жидкостей, отмечается в сообщении.