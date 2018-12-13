Грузовой поезд насмерть сбил подростка в Башкирии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Шестнадцатилетний подросток погиб под колесами поезда в Башкирии. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры в четверг.

12 декабря в 17:35 по Москве грузовой поезд №3018 на 74 км пикет 8 перегон Тазларово - Тюкунь сбил молодого человека. "Несмотря на примененное экстренное торможение, сопровождавшееся подачей звуковых и световых сигналов, наезда машинисту предотвратить не удалось, пострадавший скончался на месте", - говорится в сообщении.

Установлено, что подросток проживал в Кармаскалинском районе Башкирии.

В связи с произошедшим Стерлитамакская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.