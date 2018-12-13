Браконьер осужден на 17 лет за убийство охотинспектора в Челябинской области

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд огласил приговор по уголовному делу об убийстве браконьером охотинспектора в феврале 2018 года.

Пресс-служба суда сообщает, что подсудимый Михаил Поддубный признан виновным в убийстве лица, осуществляющего служебную деятельность (пункт "б" части 2 статьи 105 УК РФ) и в похищении у гражданина важного личного документа (часть 2 стать 325 УК РФ) и приговорен к 17 годам 1 месяцу колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года. Кроме того, в пользу супруги погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Суд установил, что днем 10 февраля 2018 года в районе поселка Тумак Карталинского района Челябинской области М.Поддубный во время незаконной охоты был обнаружен проводившим рейд охотинспектором регионального Минэкологии.

"Понимая, что ему грозит наказание, Поддубный с близкого расстояния выстрелил из ружья в грудь потерпевшего. Смерть последнего наступила на месте происшествия. После чего злоумышленник похитил имевшееся при умершем служебное удостоверение, которое впоследствии уничтожил", - говорится в сообщении.

Поддубный частично признал вину, сказав, что выстрел произошел случайно.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у обвиняемого двух несовершеннолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления с использованием оружия.