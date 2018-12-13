Последний "звездный дождь" года достигнет пика в ночь на 14 декабря

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Зрелищное космическое явление увидят жители Земли в ночь на пятницу - пик ежегодного метеорного потока Геминиды. Об этом сообщила "Интерфаксу" заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова в четверг.

"Это происходит каждый год, их (падение метеоров - ИФ) можно наблюдать две недели, однако пик приходится на 14 декабря. При хорошей погоде и очень темном небе можно наблюдать до 120 метеоров в час, то есть можно загадывать по два желания в минуту", - рассказала Смирнова.

По ее словам, метеорный поток Геминиды представляет собой падение частиц астероида Фаэтон, который вращается недалеко от Земли.

"Это частицы пыли, которые сгорают в атмосфере и вспыхивают, это достаточно медленный поток", - добавила Смирнова.

Как отметила астроном, наблюдать "звездный дождь" можно будет всю ночь и на ближайших выходных в случае ясной погоды. Петербуржцы из-за пасмурной погоды не смогут насладиться зрелищным космическим явлением.