Экс-глава отдела ГИБДД в Дагестане арестован по делу о ДТП с тремя жертвами

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Советский суд Махачкалы заключил под стражу бывшего начальника отдела ГИБДД по Бабаюртовскому району Дагестана, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, сообщили агентству "Интерфакс" в районном суде.

"Подозреваемый в совершении ДТП с тремя жертвами в Бабаюртовском районе 1 декабря Камиль Абуев отправлен под арест на десять суток. В случае предъявления обвинения, срок ареста будет продлен до двух месяцев", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в Бабаюртовском районе Дагестана 1 декабря водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 200 выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ. Три человека, которые ехали в ВАЗе, погибли.

Информированный источник сообщал, что за рулем внедорожника был Абуев. Он скрылся с места происшествия, но 7 декабря был задержан сотрудниками правоохранительных органов и заключен под стражу. 10 декабря Абуева уволили из органов внутренних дел.