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В Госдуме предложили обеспечить журналистов компенсациями за работу в "горячих точках"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ко второму чтению законопроекта о журналистах, работающих в "горячих точках", предложено обязать редакции выплачивать своим сотрудникам компенсации в случае причинения вреда жизни и здоровью.

Соответствующие поправки были одобрены в четверг на заседании комитета Госдумы по информационной политики, информационным технологиям и связи. Их внесли ко второму чтению вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Так, обязательное страхование журналистов, предусмотренное в законопроекте при первом чтении, предлагается заменить компенсационными выплатами, которые редакция будет обязана выплатить в случае причинения вреда жизни или здоровью журналиста при выполнении им поручения в особых условиях.

"В случае гибели сотрудника редакции размер выплаты должен составить не менее 2 млн рублей. Выплата производится в равных долях супругу (супруге) сотрудника, его несовершеннолетним детям в возрасте до 23 лет, обучающимся на очной форме обучения, а также родителям, находящимся на иждивении", - сказал Толстой журналистам в четверг.

Он сообщил, что "в случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности более чем на 90%, компенсация составит не менее 1 млн рублей; в случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности менее чем на 90%, - не менее 100 тысяч рублей за каждые 10% степени утраты профессиональной трудоспособности".

Из документа следует, что редакции должны будут оплачивать расходы на оказание сотруднику редакции медицинской помощи в экстренной или неотложной форме в иностранном государстве, но не более чем на сумму в 2 млн рублей. В случае возникновения расходов на возвращение в РФ сотрудника редакции, неспособного передвигаться самостоятельно, редакции будет предписано оплатить расходы на сумму не более 1 млн рублей, в случае репатриации тела - не более 1 млн рублей.

Указанные компенсации выплачиваются независимо от выплат, предусмотренных программами страхования сотрудника СМИ, говорится в проекте закона. Также отмечается, что "компенсация должна быть выплачена редакцией в течение 30 дней с даты представления необходимых документов".

Альтернативой компенсационным выплатам может стать заключенный редакцией договор добровольного страхования сотрудника, но страховые суммы по договору не должны быть меньше сумм соответствующих компенсационных выплат.

Внесенными поправками уточняется положение законопроекта, определяющее особые условия выполнения поручения редакции: "под ними подразумевается профессиональная деятельность на территории РФ, на которой введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории (объекте) проведения контртеррористической операции, определенных согласно законодательству РФ, в иностранном государстве, определенном правительством РФ, которое находится в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта".

"Редакция должна будет получить письменное согласие своего сотрудника на выполнение задания в особых условиях, оплатить инструктаж по мерам безопасности, а в случае работы за пределами РФ обеспечить получение удостоверения или документа, подтверждающего профессиональный статус журналиста", - сказал Толстой журналистам.

Уточнено, что действие законопроекта распространяется только на сотрудников редакции. Ранее предполагалось распространить действие законопроекта на всех авторов редакции.

Исключены положения, вводящие административную ответственность за неисполнение обязанностей, предусмотренных законопроектом.

В первом чтении законопроект был принят еще в 2015 году, а внесли его в июле 2014 года депутаты Госдумы Михаил Маркелов, Борис Резник, Роберт Шлегель ("Единая Россия"), Вадим Деньгин и Ярослав Нилов (оба - ЛДПР).

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Теги: Госдума

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