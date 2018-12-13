Массовая вспышка инфекционного заболевания произошла в лицее на Кубани

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Массовая вспышка инфекционного заболевания произошла в лицее №4 города Славянск-на-Кубани (Краснодарский край). Почти три сотни детей не пришли в четверг на занятия. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в единой дежурно-диспетчерской службе Славянского района.

"По состоянию на 15:00 в инфекционное отделении Славянской центральной районной больницы находятся 15 учащихся лицея. Из них - 13 человек с признаками кишечной инфекции, двое - с ОРЗ", - сказал оперативный дежурный.

Он также отметил, что управлением образования Славянского района принято решение приостановить занятия в учебном заведении до понедельника, 17 декабря.

"В настоящее время в лицее проводится комплекс необходимых противоэпидемиологических и профилактических мероприятий. В понедельник будет решаться вопрос о возобновлении занятий", - добавил собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на источник в медицинских кругах Краснодарского края сообщалось, что в ночь на 13 декабря в инфекционное отделение Славянской центральной районной больницы были госпитализированы 14 учащихся лицея. Утром в четверг не явились на занятия 280 учащихся учебного заведения.