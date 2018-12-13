Матвиенко призвала "воспитывать" ученых для появления на прилавках дешевой рыбы

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Система прогнозирования путины, вылова и реализации рыбы несовершенна и нуждается в улучшении и "воспитании ученых", чтобы стоимость рыбной продукции для населения была ниже, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, в этом году у рыбаков возникли проблемы из-за ошибок ученых при прогнозировании путины.

"Была путина у нас, в этом году очень удачная путина. Рыбы (лососевых пород) пришло гораздо больше, чем ученые давали прогноз. Это тоже плохо. И ученых надо воспитывать, чтобы они давали (более точный прогноз). Потому что рыбаки не подготовились к такому объему рыбы на Камчатке, на Дальнем Востоке", - сказала Матвиенко на заседании Совета законодателей при российском парламенте в четверг.

"Если бы мы все правильно организовали, то на прилавках всех регионов появилась бы рыба очень дешевая, доступная, качественная и свежая", - отметила она.

Матвиенко напомнила, что "раньше, в советское время перед каждой путиной Минсельхоз образовывал специальный штаб, контролировали, в чём нужна помощь, помогали с вывозом, решали организационные вопросы". "А у нас как путина, так тарифы на железнодорожные перевозки тут же растут", - посетовала спикер СФ.