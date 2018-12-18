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Законопроект о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами прошел в Думе I чтение

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении проект закона об ограничении права владения новостными агрегаторами для иностранных государств, международных организаций.

Соответствующая законодательная инициатива внесена группой депутатов - Антоном Горелкиным, Андреем Луговым, Михаилом Старшиновым и Борисом Пайкиным - 22 октября.

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Как отмечается в проекте закона, иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо с иностранным участием, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или каждый в отдельности, не вправе выступать владельцем новостного агрегатора.

Кроме того, иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юрлицо, российское юлицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или каждый в отдельности, не вправе осуществлять владение, управление либо контроль прямо или косвенно (в том числе через подконтрольных лиц или посредством владения в совокупности более 20% долей (акций) любого лица) в отношении более 20% долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) владельца новостного агрегатора, отмечается в законопроекте.

Как указано в пояснительной записке, предлагаемые ограничения аналогичны тем, что действуют в отношении СМИ с 2016 года. Санкция за неисполнение требований, предлагаемых законопроектом - ограничение доступа на территории РФ к новостному агрегатору по решению суда.

Комментируя инициативу, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин на заседании в минувший четверг отметил, что вопрос об ограничении доступа к агрегаторам-нарушителям, возможно, потребует дополнительной проработки ко второму чтению.

Со своей стороны полпред правительства РФ в Госдуме Александр Синенко при обсуждении законопроекта высказался в его поддержку.

Кого коснется закон

Сейчас в реестр Роскомнадзора включено четыре новостных агрегатора: Новости Mail.ru (ООО "Мэйл.Ру"), СМИ2 (ООО "СМИ2"), "Яндекс.Новости" (ООО "Яндекс" ) и "Рамблер/новости" (ООО "Рамблер Интернет Холдинг"). Агрегатор Google News не входит в реестр Роскомнадзора, поскольку его посещаемость ниже установленного законом 1 млн посетителей в сутки.

Владеющее агрегатором Яндекса ООО "Яндекс" полностью принадлежит голландской Yandex N.V. Основным акционером Yandex N.V является Аркадий Волож - ему принадлежит 10% капитала или 49% голосующих акций.

ООО "Рамблер Интернет холдинг" полностью принадлежащей кипрской Tekso Holdings Ltd. (по данным "СПАРК-Интерфакс"). Владельцем ООО "Мэйл.Ру" через ООО "Мэйл.Ру ГРУП" являются кипрские офшоры холдинга Mail.ru Group. На бирже торгуются 50% его акций, 28% принадлежат южноафриканскому холдингу Naspers, а 7% у китайской технологической компании Tensent. Еще 15% Mail.ru Group у российских "МФ холдинга" и "Мегафона" .

Владельцем ООО "СМИ2" (по данным "СПАРК-Интерфакс") является российское ООО "Интернет-холдинг Е-генератор", принадлежащий на 40% Finam Company LTD BVI и россиянам.

Сайт Google, разделом которого является сервис Google News, принадлежит американской компании Google, подразделению американского холдинга Alphabet.

Новостные агрегаторы из реестра ("Яндекс.Новости", Новости Mail.ru, Рамблер/новости и СМИ2) по закону 149-ФЗ "Об информации" должны проверять достоверность распространяемой информации (кроме информации зарегистрированных СМИ и информации госорганов) и хранить распространяемую информацию и данные о ее источнике в течении 6 месяцев.

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Теги: Госдума

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