Путин заявил об ответственности худруков театров, если они же распоряжаются финансами

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Художественные руководители театров могут совмещать и обязанности распорядителей финансов, но должны при этом понимать степень своей ответственности, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с театральными деятелями президент отметил, что с функциональными обязанностями художественных руководителей и финансового руководства в театрах нужно разобраться.

"Я не говорю, что это нельзя объединять - надо просто принять какие-то общие решения на этот счет", - пояснил Путин.

При этом если худрук занимается и финансовой деятельностью, "то он должен нести ответственность за эту финансовую деятельность", отметил глава государства.

"И нельзя в какой-то момент сказать: "Ну, чего вы от него хотите, он же творческий работник", - подчеркнул Путин.

Если подписываются финансовые документы, то и должно быть понимание ответственности, отметил президент.