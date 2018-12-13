ЦИК РФ собрался создать "цифровые" участки для голосования на выборах из любого региона

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком России выбирает модель так называемого "цифрового избирательного участка", который позволил бы избирателям голосовать не только на федеральных, но и на региональных выборах, находясь вне своего субъекта Федерации.

"В краткосрочной перспективе предлагается создать 5 тыс. избирательных участков, условно называемых "цифровые избирательные участки", - сообщил зампред ЦИК Николай Булаев на первом заседании Научно-экспертного совета при ЦИК.

Он пояснил, что "это позволит реализовать возможность голосования избирателей на федеральных выборах и выборах в органы государственной власти своего субъекта РФ в любом другом регионе страны".

Как отмечает Булаев, слова которого приводит пресс-служба ЦИК, это станет следующим шагом в развитии механизма голосования по месту пребывания "Мобильный избиратель", возможности которого используются сейчас не более чем на 10%.

"Мы посмотрели несколько устройств, которые позволяют проводить голосование по неограниченному количеству выборов. Причем голосование может быть и электронным, и с изготовлением бумажного бюллетеня, который вводится в устройство. Всегда можно будет провести ручной пересчет этих бюллетеней по субъектам РФ, изготовить протокол по каждому субъекту", - сказал зампред ЦИК.

По его словам, Центральная избирательная комиссия России "через несколько месяцев будет готова представить модель такого "цифрового избирательного участка" и продемонстрировать всем, что это такое и как это работает".

"Мы не торопимся. Мы должны создать дееспособный, прозрачный, проверяемый участниками избирательного процесса механизм, который не искажает результатов", - отметил Булаев.

В настоящее время механизм "Мобильного избирателя" позволяет проголосовать из другого региона лишь на федеральных выборах (президента и нижней палаты парламента), а также по месту пребывания, но в пределах субъекта - на региональных.