В котельные на севере Карелии завезли топливо и сняли режим ЧС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Администрация Лоухского муниципального района Карелии отменила режим ЧС в связи с установившимся тепловым режимом в котельных, следует из постановления, размещенного на сайте администрации района.

"Администрация Лоухского муниципального района постановляет отменить с 15:45 по Москве 13.12.2018 года на территории Лоухского муниципального района режим "Чрезвычайная ситуация", - говорится в постановлении.

В документе также отмечается, что в котельных создан минимальный запас топлива (мазута и угля).

Как сообщалось, в ночь на 6 декабря из-за срыва поставок топлива остановились котельные в поселках Чупа и Лоухи на севере Карелии. С 7 декабря в Лоухском районе действует режим ЧС. Для обеспечения нормативного запаса топлива из резервного фонда правительства республики району оказана финансовая помощь - выделено 9,2 млн рублей. 7 декабря администрация района заключила договоры на поставку мазута и угля.