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Замдиректора воронежского кадетского корпуса заподозрили в халатности в связи с избиениями учащихся

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Воронежские следователи возбудили уголовное дело против замдиректора по воспитательной работе и неустановленных должностных лиц кадетской школы-интерната "Горожанский казачий кадетский корпус", где три ученика систематически избивали сверстников.

Как сообщает региональное СУ СКР, дело квалифицировано по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

По предварительным данным, с мая по сентябрь на территории кадетского корпуса три несовершеннолетних кадета систематически избивали и унижали других учащихся.

"Узнав об этом, заместитель директора по воспитательной работе и иные неустановленные должностные лица общеобразовательного учреждения не приняли должных мер к предотвращению указанных противоправных деяний и не сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, что способствовало дальнейшему безнаказанному совершению противоправных действий", - говорится в сообщении.

Следствиедаст оценку действиям должностных лиц кадетского корпуса, организовывавших дежурства на территории учреждения по ночам, когда и совершались избиения.

Ранее сообщалось, что в конце ноября 2018 года следователи возбудили дело по факту халатности должностных лиц кадетского корпуса, где в октябре 13-летний воспитанник кадетского корпуса записал на видео избиение своего сверстника. Позже эта запись оказалась в распоряжении средств массовой информации.

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Теги: Воронежская область
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