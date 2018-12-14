Глава Свердловской железной дороги заявил о своей невиновности

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу приступил к рассмотрению ходатайства следствия об аресте начальника Свердловской железной дороги (филиал РЖД) Алексея Миронова, обвиняемого в получении взятки, сообщил корреспондент "Интерфакса" из суда.

Миронов в начале заседания заявил, что не считает себя виновным. Его защита подала ходатайство о залоге в размере, установленном судом.

СвЖД подала в суд ходатайство о неприменении к Миронову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Перед началом процесса Миронов не стал отвечать на вопросы журналистов.

Как сообщалось, 13 декабря Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило в отношении Миронова уголовное дело по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере).

В рамках дела проведен обыск задержанного, ему предъявлено обвинение. Кроме этого, проверяется причастность Миронова к другим преступлениям.